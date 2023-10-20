На Большом фестивале мультфильмов покажут восстановленную версию "Тайны третьей планеты"

В пресс-службе "Союзмультфильма" отметили, что показ приурочен к 75-летию художника-постановщика картины Натальи Орловой

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Показ восстановленной для кинотеатра версии мультфильма "Тайна третьей планеты" состоится на Большом фестивале мультфильмов в Москве. Показ приурочен к 75-летию художника-постановщика картины Натальи Орловой, сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Специальный показ будет приурочен к 75-летию художника-постановщика картины - Натальи Орловой, которая встретится со зрителями перед сеансом. "Союзмультфильм" покажет восстановленную копию знаменитого фильма "Тайна третьей планеты" в рамках крупнейшего российского анимационного смотра - Большого фестиваля мультфильмов, который пройдет с 27 октября по 7 ноября в Москве", - говорится в сообщении.

Восстановленная копия картины создана специально для кинотеатрального показа, из кадров убрали появившиеся со временем технические недостатки, кроме того, при участии Орловой восстановили оригинальное цветовое решение "Тайны третьей планеты".

"Большой фестиваль мультфильмов уже 17 лет выполняет очень важную просветительскую и культурную функцию, представляя многообразие отечественной и зарубежной анимации по всей стране, вдохновляя множество талантливых авторов на творчество и на карьеру в области анимации, а также оставаясь важнейшей площадкой по обмену опытом, диалогу внутри индустрии, - привели в пресс-службе слова председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой. - Как старейшая киностудия в России, которая направляет много усилий на продвижение и развитие различных направлений в анимации, мы считаем очень важным сотрудничество с крупнейшим отечественным фестивалем анимации по целому ряду направлений".

В этом году "Союзмультфильм" представит на конкурс сразу несколько проектов, среди которых лауреат гран-при Воронежского международного анимационного фестиваля - фильм "Омичка" режиссера Елизаветы Скворцовой, призер Animafest Zagreb лента "Носки для звезды" режиссера Ольги Титовой, лауреат международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" в Тюмени "Школа ёлок" режиссера Анастасии Махлиной и другие. Также студия примет участие в детской внеконкурсной программе, в рамках которой покажут, в частности, фильмы "Доброе сердце" Евгении Жирковой, "Лентяйка Василиса" Марины Карповой, "Крылья для друга" Михаила Алдашина.

Большой фестиваль мультфильмов появился в 2007 году на базе московского киноклуба "Мультфильм по выходным". Помимо международной конкурсной программы смотр включает в себя кинопоказы (онлайн и офлайн), деловые и профессиональные программы, творческие встречи, мастер-классы, выставки, благотворительную программу сеансов.