В Испании более 30 россиян задержали или заподозрили в киберпреступлениях в 2022 году

По данным МВД королевства, граждане России составляют лишь 0,2% от общего числа таких человек

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Власти Испании задержали или начали расследование в отношении почти 15,1 тыс. человек в 2022 году по подозрению в различных киберпреступлениях. Об этом сообщило МВД королевства.

По его информации, граждане России составляют лишь 0,2% от общего числа - 32 человека. Еще 68 подозреваемых - украинцы. В большинстве случаев (76,9%) речь шла о подданных Испании. Жертвами мошенников в королевстве в 2022 году стали свыше 298 тыс. человек, из которых 559 - россияне.

В МВД уточнили, что всего в 2022 году было зафиксировано более 374,7 тыс. киберпреступлений, что на 22% больше показателя за 2021 год. Чаще всего речь шла о компьютерном мошенничестве.