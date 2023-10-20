В Хакасии вакцинировали более 16 тыс. голов скота от дерматита после вспышки инфекции

Вспышка дерматита произошла в начале октября

ТАСС, 20 октября. Свыше 16 тыс. голов крупного рогатого скота в Хакасии вакцинировано от узелкового дерматита. Вакцинация началась из-за инфекции, произошедшей в селе Боград Боградского района республики, говорится в сообщении регионального Минсельхоза.

Вспышка дерматита произошла в начале октября. Введен режим районного ЧС.

"В соответствии с ветеринарными правилами завершен первый раунд вакцинации скота в населенных пунктах угрожаемой зоны - в радиусе 30 км от села Боград. Иммунизировано свыше 16 тыс. голов", - сообщает ведомство.

Из-за инфекции утилизировано более 400 животных. Продолжается сбор заявлений и документов на компенсационные выплаты владельцам изъятого скота. Первые обратившиеся уже получили денежные средства. Сейчас идет обработка других заявителей. Сумма компенсации превышает закупочную цену, предлагаемую перекупщиками живых животных.

Нодулярный, либо узелковый, дерматит - это сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и других млекопитающих. Причиной развития заболевания у скота является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. При этом дерматит безопасен для людей, на сегодня не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от животных к людям.