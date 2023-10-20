В селе Териберка продлили запрет на выход судов в море

Такое ограничение ввели из-за шторма и сильного ветра

МУРМАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Маломерным судам продлили запрет на выход в акваторию Баренцева моря на территории популярного среди туристов села Териберка до 23 октября. Такое ограничение ввели из-за шторма и сильного ветра, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

С 17 октября власти Кольского района ввели ограничение на выход в Баренцево море на территории Териберки. Запрет должен был завершиться 20 октября.

"Постановлениями администрации Кольского района Мурманской области в период прохождения неблагоприятных метеоявлений введен режим "Повышенная готовность". Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря на территории сельского поселения Териберка", - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет продлится до 23 октября.

По данным синоптиков, 21-22 октября в Баренцевом море ожидаются волны высотой до 9 м. Также в море и на побережье Кольского полуострова прогнозируется сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.