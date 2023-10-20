В Ленобласти оценили ущерб почвам от свалки в 3,6 млрд рублей

Объем мусора составил 235 тыс. куб. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты оценили ущерб почвам от свалки отходов в деревне Низино в Ленинградской области в 3,6 млрд рублей. Объем мусора составил 235 тыс. куб. м, сообщила пресс-служба комитета государственного экологического надзора региона.

"Специалистами установлены площадь отсыпки территории земельного участка - более 670 кв. м и объем отходов - 235 тыс. куб. м . Размещенные отходы отнесены к V классу опасности - неопасному. При этом расчет размера вреда, причиненного почвам, составил 3,6 млрд рублей. За нарушения действующего законодательства лицо признано виновным по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение требований в области охраны окружающей среды с назначением штрафа в 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Правообладатель земельного участка тер. Кузнецы-2 обязан возместить 3,6 млрд рублей за вред окружающей среде. Спорный участок был отнесен к категории земель "земли сельскохозяйственного назначения" с видом разрешенного использования "для сельскохозяйственного производства", а правообладателем установлено ЗАО "Петродворцовое".

"Сегодня незаконные работы по приему отходов здесь прекращены, установлены ограждения, препятствующие доступу большегрузов на участок. Продолжается патрулирование объекта с целью недопущения завоза отходов", - добавили в пресс-службе.

Также комитетом было заявлено в Арбитражном суде ходатайство о наложении ареста на земельный участок. Суд установил причинение вреда, иск удовлетворил частично - возместить ущерб в денежном эквиваленте.

Ранее в рамках исполнительного производства по предыдущему делу комитета эконадзора о возмещении ранее выявленного ущерба в 60 млн рублей на этом же участке приставы Ломоносовского района подали иск об обращении взыскания на имущество ответчика, который суд полностью удовлетворил.