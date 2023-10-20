Фонд "Защитники Отечества" помог 4 тыс. ветеранов СВО в учебе и трудоустройстве

Председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что 36% обратившихся интересует высшее образование

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" получил 6 тыс. обращений по вопросам переобучения и трудоустройства от ветеранов специальной военной операции, 4 тыс. из них решены в пользу участников СВО. Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

"С 1 июня мы начали работать во всех субъектах РФ, поступило более 6 тыс. обращений по вопросам переобучения и трудоустройства. Свыше 4 тыс. обращений уже решены в пользу наших ветеранов, с нового учебного года ребята приступили к обучению", - сказала она на пленарном заседании в рамках Национального чемпионата "Абилимпикс".

По ее словам, 36% обратившихся интересует высшее образование. Наиболее популярными направлениями подготовки стали технические специальности, в том числе IT, есть запросы также на юридическое, экономическое и медицинское образование, психологию и педагогику. 22% обратились по вопросам получения среднего профессионального образования, 18% - дополнительного профессионального образования.

"Из всех обратившихся 38% на сегодняшний день получили уже работу, остальные были поставлены на учет, их трудоустройство продолжается. Это связано с тем, что некоторые ребята, получив инвалидность, не имеют возможности приступить к профессии, которой владели раньше, необходим процесс протезирования и реабилитации, а затем уже переобучение новым специальностям", - пояснила Цивилева.

Кроме того, 164 ветерана СВО, а также 63 матери и вдовы погибших бойцов работают в филиалах фонда.