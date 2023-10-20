В Петербурге открыли центр для маломобильных граждан на Ладожском вокзале

Это первый подобный объект на крупных вокзалах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Большой зал ожидания для маломобильных пассажиров с Центром содействия мобильности открыли на одном из главных вокзалов северо-запада - Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Это первый подобный объект на крупных вокзалах города, пояснили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Специализированные залы ожидания ранее были открыты на Казанском и Павелецком вокзалах Москвы, а также на вокзалах Казань-1, Набережные Челны, Кострома, Новороссийск, Ростов-Главный, Краснодар-1, Самара и Липецк. В ближайшее время запланировано открытие аналогичных пространств на Ленинградском вокзале в Москве и вокзале Казань-Восстание", - рассказали в пресс-службе.

На Ладожском вокзале действует 14 железнодорожных путей, сюда прибывают поезда из Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Астаны, Вологды, Пестово, Челябинска, Воркуты, Екатеринбурга, Архангельска и других городов. Специалисты поставили перед собой задачу сделать один из самых загруженных городских вокзалов доступным для маломобильных пассажиров. С начала 2023 года через Ладожский проследовали 5 тыс. путешественников с ограниченными возможностями.

Просторный зал оборудован комфортными местами для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в креслах-колясках и лежачих посетителей. Отдельные места имеются и для собак-проводников. Специализированное пространство оснащено индукционным оборудованием и информационными мнемосхемами.

Также у пассажиров здесь есть возможность воспользоваться душевой и санитарными комнатами, а дети могут провести время в игровом уголке. Сотрудники Центра содействия мобильности будут помогать маломобильным пассажирам по прибытии на вокзальный комплекс, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона и во время оформления проездных документов.

Ранее в июле этого года небольшой зал ожидания для маломобильных граждан был открыт в курортном Зеленогорске, который входит в состав Петербурга. Это был первый подобный опыт для города, который теперь удалось масштабировать на один из главных вокзалов северо-запада.