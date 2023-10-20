Между Петербургом и Архангельском запустят дополнительные авиарейсы

Все рейсы по направлению будут выполняться на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Более 10 дополнительных рейсов между Санкт-Петербургом и Архангельском запустят в конце октября - начале ноября в связи с увеличением пассажиропотока. Выполнять перелеты будет авиакомпания "Руслайн", сообщили в пресс-службе перевозчика.

"К ежедневным вылетам из аэропорта Васьково добавляются еще по две частоты по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а также еще по одной - по вторникам, средам и субботам", - рассказали в пресс-службе.

Все рейсы по направлению будут выполняться на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути между Петербургом и Архангельском составит 1 час 30 минут.