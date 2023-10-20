В Астраханской области планируют открыть два приюта для безнадзорных животных к 2025 году

В регионе насчитывается 23 тыс. бездомных собак

АСТРАХАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Власти планируют открыть в Астраханской области, где насчитывается свыше 23 тыс. бездомных собак, два новых муниципальных приюта к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя региональной службы ветеринарии Вячеслава Мамонтова.

"Планируем создать два муниципальных приюта в Ахтубинском и Приволжском районах. Ориентировочный срок реализации - 2023-2024 годы", - приводятся слова Мамонтова в сообщении.

Уточняется, что сейчас в регионе насчитывается около 23 тыс. бездомных собак. Работает один муниципальный приют и четыре частных. В качестве дополнительных мер для решения проблем с безнадзорными животными в Астраханской области планируют поощрять граждан, взявших животных из приюта, частным организациям предоставлять господдержку.

О ситуации с безнадзорными животными

В Астраханской области собаки часто нападают на людей, в том числе на детей, жители жалуются на целые стаи безнадзорных животных в общественных местах, а в специальные службы поступает много заявок на их отлов. В январе 2022 года следователи возбудили в уголовное дело по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак. В марте 2023 года судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что гибель 44-летней женщины, тело которой обнаружили утром на парковке в Астрахани, произошла от травматического шока и массивной кровопотери после нападения бродячих собак, следователи проводят проверку.