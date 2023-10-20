РФ передала Таджикистану лабораторное оборудование по проекту Программы развития ООН

В частности, оборудование для радиологического анализа воды и воздуха передали Горно-металлургическому институту в Бустоне и приборы для анализа почвы, воды и меда поставили в управление по сельскому хозяйству Согдийской области

ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Лабораторное оборудование стоимостью порядка $45,5 тыс. передано в учебные заведения и специализированные организации Таджикистана по проекту Программы развития ООН, который финансируется правительством России. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Худжанде в Таджикистане.

"Передача оборудования на сумму около 500 тыс. сомони (порядка $45,5 тыс.) состоялась в рамках проекта "Активизация экономического восстановления от последствий пандемии COVID-19 посредством улучшения благосостояния, возможностей для трудоустройства и продвижения регионального сотрудничества в Ферганской долине", финансируемого правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В консульстве отметили, что оборудование получил аграрный колледж в Матчинском районе - туда передали оборудование для ветеринарной лаборатории. Также оборудование для радиологического анализа воды и воздуха передали Горно-металлургическому институту в Бустоне и приборы для анализа почвы, воды и меда поставили в управление по сельскому хозяйству Согдийской области.

В передаче оборудования приняли участие представители Программы развития ООН и сотрудники генконсульства.

Россия финансирует проект Программы развития ООН по содействию социально-экономическому развитию районов Таджикистана в Ферганской долине в посткоронавирусный период. Он направлен на улучшение условий жизни и ведения бизнеса, в том числе за счет наращивания трансграничного сотрудничества с Узбекистаном и Киргизией, обмена передовым опытом между странами Центральной Азии.