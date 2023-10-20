В Брянской области открыли памятник расстрелянным гестапо мирным жителям

Реконструкцию комплекса произвели за счет программы инициативного бюджетирования

БРЯНСК, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Александр Богомаз открыл в Брянской области после реставрации памятник мирным жителям, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Комплекс установили на месте расстрела гестапо более 600 жителей Унеча, написал в своем Telegram-канале глава региона.

"Сегодня после реставрации состоялось открытие памятника жителям Унечи, погибшим от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года гестапо арестовало здесь более 600 мирных граждан. На месте расстрела мирных жителей был установлен мемориальный комплекс", - написал Богомаз.

Как сообщила Брянская областная дума, комплекс возвели в 1974 году, идея его реконструкции принадлежит жителям Унечи, реализована она за счет программы инициативного бюджетирования.

"Реализовать ее удалось благодаря программе инициативного бюджетирования. В рамках проекта была произведена замена бетонных элементов памятника на гранитные, а также установлено декоративное освещение. Кроме того, подрядчик уложил тротуарную плитку и заменил ограждение. В порядок приведена и прилегающая территория", - говорится в сообщении.

Отреставрирован комплекс в год 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Брянская область находилась в оккупации практически два года - с октября 1941 года по сентябрь 1943 года.