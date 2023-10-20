В Кирове создадут центр медицинской реабилитации для военнослужащих

. Сейчас идут работы по капитальному ремонту здания будущего центра

КИРОВ, 20 октября. /ТАСС/. Работы по созданию центра медицинской реабилитации для военнослужащих начались в Кирове, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Одними из первых в стране приступили к созданию центра медицинской реабилитации для военнослужащих. Его главная задача - помочь участникам специальной военной операции восстановить свое здоровье. На поле боя они не щадят себя, и сейчас нам особенно важно, чтобы им было проще получить специализированную медицинскую помощь и вернуться к нормальной жизни", - написал Соколов.

Он пояснил, что центр будет располагаться недалеко от Кирова - в деревне Митино рядом с корпусом санатория. Сейчас идут работы по капитальному ремонту здания будущего центра. "После ремонта закупим медицинское и реабилитационное оборудование - сделаем так, чтобы наши защитники как можно скорее получили здесь необходимое лечение, каким бы сложным оно не было", - отметил глава региона.