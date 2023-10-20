В Дагестане прошел митинг в поддержку Палестины

В нем участвовали более 100 человек, сказал руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Митинг в поддержку Палестины прошел в Хасавюрте на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в пятницу ТАСС сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев.

"Сегодня после пятничной молитвы жители и гости города собрались с флагами Палестины возле мечети у Дылымского кольца в поддержку палестинского народа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в митинге приняли участие более 100 человек.

"Нарушения общественного порядка нет. На месте находились сотрудники правоохранительных органов", - добавили в городской администрации.