Движение по трассе А-181 "Скандинавия" вновь перекроют 23 октября

Более подробно ознакомиться с режимом работы трассы в этот день можно на порталах Росавтодора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-181 "Скандинавия", ведущей из Петербурга через Выборг в Финляндию, вновь полностью перекроют утром 23 октября в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области утром 23 октября полностью перекроют движение автомобильного транспорта", - рассказали в пресс-службе.

Ранее полное перекрытие движения на 118-м км трассы вводилось утром 18 октября. Перекрытие утром 23 октября будет проводиться в четыре этапа с перерывами, более подробно ознакомиться с режимом работы трассы в этот день можно на порталах Росавтодора.

Также сообщалось, что движение транспорта ограничат на путепроводе в составе трассы М-10 "Россия" Москва - Новгород - Петербург. Ограничения на М-10 вводятся с 17 октября по 9 ноября.