В школе Вологодской области в связи с ОРВИ объявили досрочные каникулы

Всего в области закрыты на карантин по ОРВИ 25 классов в 9 школах

ТАСС, 20 октября. Ученики Кич-Городецкой средней школы в Вологодской области отправятся на каникулы досрочно, с 23 октября, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщили ТАСС в департаменте образования области.

"Кич-Городецкая средняя школа выходит на досрочные каникулы с 23 октября в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ. Всего в области закрыты на карантин по ОРВИ 25 классов в 9 школах, а также по одной группе в Череповецком лесомеханическом и Вологодском индустриально-транспортном техникумах", - сообщили ТАСС в департаменте. По информации Кич-Городецкой школы, каникулы продлятся с 23 по 29 октября, с 30 октября начнется вторая четверть.

Ранее, с 19 по 27 октября, внеплановые каникулы объявили в школе села Устье-Угольское Шекснинского района в связи с увеличением случаев внебольничной пневмонии, у одного ребенка причиной заболевания стал коронавирус. В связи с внебольничной пневмонией полностью перевели на дистанционное обучение школу №1 в Белозерске.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, зафиксировали сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За медицинской помощью обратились более 8 тыс. человек, в том числе 5,3 тыс. детей. Среди населения циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, коронавирусы, риновирусы и другие возбудители. За минувшую неделю коронавирусом заболели 17 человек. От гриппа привились более 302 тыс. жителей, или 26,8% населения области.