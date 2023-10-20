Метрополитен Петербурга прокомментировал пост Илона Маска о станции "Автово"

Маск ранее назвал станции метро примерами для подражания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Метрополитен Петербурга ответил Илону Маску в Telegram после его восхищения оформлением станции метрополитена "Автово", отметив, что это вполне закономерно.

"У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети X (ранее Twitter), и мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция "Автово" вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание "подземные дворцы" наши станции носят вполне заслуженно", - сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" в своем Telegram-канале.

В пресс-службе также напомнили, что Маск в своем мнении не одинок, несколько лет назад станция вошла в десятку самых красивых станций мира по версии Guardian.

Ранее Маск оценил публикацию Culture Critic в социальной сети X о станции петербургского метрополитена "Автово", заявив, что так и должны выглядеть станции метро. В комментариях Маск поставил эмодзи, означающее стопроцентное согласие.

Станция метрополитена" Автово" была открыта 15 ноября 1955 года на Кировско-Выборгской линии метрополитена Санкт-Петербурга. 15 декабря 2011 года Советом по сохранению культурного наследия она была внесена в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2014 году по версии английского издательства Guardian "Автово" попала в список 12 красивейших станций мира.

Перекрытие зала поддерживают 46 колонн, 30 из них облицованы мрамором, 16 - декоративными пластинами из литого стекла с обратным рельефом. Такой материал в отечественном метрополитене нигде больше не использовался, именно поэтому станцию называют "хрустальным дворцом".