В Крыму запустили первый автобусный рейс из Ялты в Минск

По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, автобус будет ходить один раз в неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Первый международный автобусный по маршруту Ялта - Минск запустили в Крыму, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

"Сегодня знаковый для транспортной отрасли Республики Крым день. Из Крыма отправился первый автобусный рейс по международному маршруту Ялта (Российская Федерация) - Минск (Республика Беларусь). Расстояние до Минска составляет порядка 2,5 тыс. км, время в пути с учетом остановок - 35-37 часов. Пока автобус будет ходить один раз в неделю", - говорится в сообщении.

Министр добавил, что при высоком спросе частоту рейсов увеличат. Автобус оснащен системой кондиционирования и бесплатным Wi-Fi.