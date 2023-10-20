В Челябинской области из-за пожарной опасности объявили штормовое предупреждение

Оно будет действовать 20-22 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Синоптики объявили в Челябинской области штормовое предупреждение из-за пожарной опасности на 20-22 октября, сообщили Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях: высокая пожарная опасность. 20-22 октября местами на западе Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ближайшие два дня ожидается облачная погода, возможны дожди, снег и слабые метели, местами порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Ночью температура опустится до минус пяти градусов, в низинах до минус восьми, днем поднимется до плюс восьми.