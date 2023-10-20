Прокуратура начала проверку по факту разрушения двух мостов в Архангельской области

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

АРХАНГЕЛЬСК, 20 октября. /ТАСС/. Прокуратура Архангельской области начала проверку по факту разрушения двух мостов после подъема уровня воды в реке в Онежском и Мезенском районах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

"Органами прокуратуры области организована проверка по факту разрушения мостовых сооружений в Мезенском округе и Онежском муниципальном районе, по которым осуществляется транспортное сообщение с тремя населенными пунктами указанных муниципальных образований - село Долгощелье, поселок Кодино и поселок Мудьюга", - указано в сообщении.

Один мостовой переход находится на дороге Каменка - Долгощелье. Это временный мост, обустроенный на время ремонта основного моста через реку Чецу, который закрыт. Как пояснили ТАСС в областном министерстве транспорта, в настоящее время автомобильного сообщения с Долгощельем нет, добраться туда можно только по воздуху, в селе действует посадочная площадка. Рейсы есть раз в неделю. Здесь готовились к распутице, медикаменты и продукты питания в Долгощелье есть, необходимые запасы сделаны", - сказали в пресс-службе регионального Минтранса. В селе проживают около 600 человек. Пока из-за стабильно высокого уровня воды на реке подрядчик не может начать восстановление объездной перемычки.

В Онежском районе проезда нет на четвертом километре автодороги Верховье - Мудьюга - Кодино. Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, здесь транспортное сообщение возможно по железной дороге.

В ходе надзорных мероприятий по данному факту будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления обязанности по надлежащему содержанию дорожной инфраструктуры, обеспечению населения продуктами первой необходимости. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.