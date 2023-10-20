Кравцов сообщил о выходе педагогики на второе место по популярности у абитуриентов

По словам министра просвещения, "нужно все сделать для того, чтобы авторитет учителя действительно был неприкасаем"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Педагогические специальности российских в вузах вышли на второе место по популярности у абитуриентов в этом году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Профессия педагога, ее поддержка, развитие, и нужно все сделать для того, чтобы авторитет учителя действительно был неприкасаем. Много что сделано, коллеги. Сегодня прошла приемная кампания, мы видим, что педагогическое образование на втором месте по популярности после информационных технологий", - сказал он в ходе заседания Общественного совета при Минпросвещения РФ.

По данным министра, в 2023 году на эти специальности подали 385 тыс. заявлений, что на 100 тыс. больше, чем годом ранее.

Кравцов также отметил, что в России создали 3,5 тыс. психолого-педагогических классов, в следующем году планируют увеличить это количество до 5 тыс.