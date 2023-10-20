Суд в Петербурге оштрафовал компанию за загрязнение леса в Ленобласти отходами

Сумма штрафа составила 250 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения решение районного суда и оштрафовал на 250 тыс. рублей ООО "Монита" за загрязнение леса в Ленинградской области отходами производства и потребления. Постановление вступило в законную силу, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление районного суда в отношении ООО "Монита", привлеченного по ч. 3 ст. 8.31 КоАП РФ с наказанием в 250 000 рублей. Ранее Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Монита" за загрязнение лесов отходами производства и потребления. <…> Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Судом было установлено, что правонарушение было совершено 8 августа 2022 года в 12:30 мск в Гатчинском районе, квартале 1314 Минского участкового лесничества. На участке было обнаружено большое количество отходов: полиэтиленовая пленка, загрязненная неизвестным веществом, пенопласт, пластик, покрышки, упаковки из-под пищи, баллоны от монтажной пены, остатки одежды и прочее. Площадь, занятая отходами, составила 0,47 га. Причиненный ущерб оценен в 164,4 млн рублей , объем отходов составил более 16 тыс. куб. м. Уточняется, что представитель общества вину не признал.

Как объяснили ТАСС в пресс-службе комитета по государственному экологическому надзору Ленинградской области, данный участок примыкает к полигону ТБО "Вырицкий", где произошел длительный пожар, который начался в феврале, а был потушен только в конце апреля. ООО "Монита" пыталось обжаловать постановление о назначении штрафа за загрязнение леса, вынесенное Гатчинским городским судом Ленобласти, обратившись в Дзержинский районный суд Петербурга. В мае Гатчинский городской суд в Ленинградской области также обязал ООО "Монита", арендатора земельного участка и эксплуататора полигона ТБО "Вырицкий" разработать проект рекультивации полигона после пожара.

О пожаре

ТАСС сообщал, что информация о возгорании на полигоне впервые появилась от пресс-службы администрации Ленобласти 25 февраля. 3 марта в ГКУ "Леноблпожспас" сообщили, что общая площадь тления полигона ТБО составила 4 тыс. кв. м, открытое горение было зафиксировано на площади 500 кв. м, локальные очаги располагались по всему склону. Работы по ликвидации глубинного тления на полигоне были завершены в конце апреля.

В конце марта Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора подготовило материалы для внеплановой проверки ООО "Монита" по факту возгорания. Однако должностное лицо не пустило проверяющих на объект. Доступ был получен только после личного вмешательства в ситуацию руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой. Во время проверки компания уклонялась от предоставления документов, подтверждающих осуществление хозяйственной деятельности на территории, а также иных материалов, относящихся к проверке. Ранее ООО "Монита" также привлекалось к административной ответственности за нарушения требований природоохранного законодательства.