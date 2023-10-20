МИД Киргизии не видит нарушения прав россиян в новых правилах пребывания в стране

В ведомстве заявили, что в стране первичная регистрация прибывших с частным визитом граждан РФ "осуществляется на 180 дней, в то время как в Российской Федерации только на 90 дней"

БИШКЕК. 20 октября. /ТАСС/. Новые правила пребывания иностранных граждан на территории Киргизии, в том числе россиян, не ухудшают их правовой статус, заявили МИД республики.

"Введенные новые правила пребывания не ухудшают правовое положение граждан России на территории Кыргызстана и введены кыргызской стороной в целях упорядочения порядка пребывания иностранных граждан на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, новые условия пребывания иностранцев, включая россиян, начнут применяться с 21 октября по принципу "90/180" в отношении лиц, которые находятся в республике "без оформления соответствующих документов, предоставляющих право на дальнейшее пребывание". "Аналогичное правовое регулирование сроков временного пребывания иностранных граждан в РФ предусмотрено законодательством Российской Федерации и применяется с 1 января 2014 года", - напомнили в МИД.

В МИД констатировали, что в Киргизии первичная регистрация прибывших с частным визитом граждан РФ "осуществляется на 180 дней, в то время как в Российской Федерации только на 90 дней".

"Также необходимо отметить, что граждане России в течение 30 дней освобождаются от обязанности регистрации. При этом, как и ранее до отмены системы "визаран" (visa-run - выезд и возвращение в страну, чтобы обнулить срок пребывания - прим. ТАСС), граждане России подлежат обязательной регистрации <...> в случае пребывания на территории Кыргызстана свыше 30 дней", - подчеркивается в сообщении.

При этом киргизская сторона подтвердила приверженность выполнению международных обязательств, взятых на себя в рамках многосторонних и двусторонних соглашений, в том числе по договору о ЕАЭС.

В Киргизии с 21 октября россияне и граждане других стран, в том числе участниц ЕАЭС, в соответствии с новыми правилами после 90-дневного пребывания на территории республики должны будут покинуть ее как минимум на 90 дней, если не хотят проходить процедуру регистрации. До сих пор для этого достаточно было выехать на один день.