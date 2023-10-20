20 октября, 14:40

Нобелевский лауреат Муратов обжаловал решение о внесении его в список иноагентов

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Дата заседания по делу пока не назначена

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) подал иск к Минюсту РФ с требованием исключить его из перечня иноагентов. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Читайте также
Суд признал законным включение политолога Штефанова в список иноагентовМосгорсуд признал законным решение включить экс-депутата Гудкова в список иноагентовМинюст удалил из реестра иноагентов первую внесенную в список организацию

"В суд поступил административный иск Муратова к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение включить истца в перечень иностранных агентов", - сказали в суде.

Дата заседания по этому делу пока не назначена.

Муратов был признан иноагентом 1 сентября 2023 года. В Минюсте считают, что он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации. 

Теги:
РоссияМуратов, Дмитрий Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация