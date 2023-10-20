Глава МВД Франции лишил французского гражданства выходца из Чечни

Наиб Абуханов неоднократно был судим по обвинениям, связанным с терроризмом, сообщило Agence France-Presse

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подписал декрет, согласно которому 25-летний выходец из Чечни, ранее осужденный по статье о терроризме, лишен французского гражданства. Текст документа опубликован на сайте официального вестника правительства Journal officiel.

"Декретом от 18 октября 2023 года с согласия Государственного совета французского гражданства лишен Наиб Абуханов, родившийся 29 апреля 1998 года в селе Макхеты Веденского района (Россия)", - говорится в документе.

Как уточняет Agence France-Presse, мужчина получил гражданство после натурализации во Франции его матери в 2009 году. Сам он во время судебного слушания по вопросу о лишении его гражданства сообщил, что прибыл на территорию республики с матерью в возрасте трех лет.

По информации агентства, он неоднократно был судим по обвинениям, связанным с терроризмом. В январе 2020 года он был приговорен к девяти годам тюрьмы за "участие в преступном сообществе с целью подготовки террористического акта". В 2019 году он был осужден по схожим обвинениям, однако этот приговор касался событий, произошедших, когда Абуханов был еще несовершеннолетним.

Поскольку молодой человек был осужден за "преступление или правонарушение, представляющее собой акт терроризма", причем за деяния, совершенные в течение 15 лет с момента приобретения французского гражданства, "условия, позволяющие лишить его французского гражданства, должны считаться выполненными", говорится в постановлении, на которое ссылается агентство. "После этого компетентные органы должны будут оценить его право на пребывание на территории Франции", - говорится в документе.

14 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил журналистам, что около 60 граждан России фигурируют в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. По его словам, 20 из них подлежат депортации, "если будет получено согласие российских властей". В связи с этим он заявил о намерении подать соответствующий список властям, чтобы возобновить контакты по вопросу их возможной высылки.

В посольстве России в Париже в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать планы французских властей заявили, что власти Франции уже давно свернули сотрудничество с РФ в правоохранительной сфере на межгосударственном уровне и в течение уже длительного времени часто даже не отвечают на запросы российской стороны.