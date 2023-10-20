Парк поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на МЦК и межрегиональных маршрутах

Специалисты настроили работу оборудования для поддержания комфортной температуры воздуха в вагонах и его обеззараживания, проверили системы бортового управления составами, подвагонное оборудование

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 100 поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на Московском центральном кольце (МЦК) и межрегиональных маршрутах. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"ОАО "РЖД" подготовило парк электропоездов "Ласточка", курсирующих на Московском центральном кольце и региональных маршрутах к работе в зимних условиях. Необходимые проверки, техническое обслуживание и настройку прошли 102 состава", - значится в публикации.

Отмечается, что специалисты настроили работу оборудования для поддержания комфортной температуры воздуха в вагонах и его обеззараживания, проверили системы бортового управления составами, подвагонное оборудование, обогрев системы подачи песка под колеса для обеспечения торможения. Токоприемники переведены на зимний режим работы. Также проверена работа стеклоочистителей, а летняя омывающая жидкость заменена на зимнюю.

Кроме того, проведена генеральная уборка салонов, восстановление и замена деталей интерьера. Локомотивные бригады прошли занятия на специальных тренажерах, а также инструктажи об особенностях ведения поезда в зимних условиях.

"Для поддержания производственного процесса в зимний период на предприятиях создан запас необходимых материалов", - заключили в МЖД.