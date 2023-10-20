На молодежном форуме "Наследие" в Москве открылась образовательная программа

Около 300 участников посетят объекты культурного наследия, погрузятся в специфику деятельности архитектурных бюро и реставрационных мастерских, обсудят со специалистами вопросы городского развития и интегрирования памятников в жизнь столицы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Образовательная программа, в рамках которой пройдут экскурсии на объекты культурного наследия, открылась на молодежном форуме "Наследие" в Москве, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Начала работу образовательная программа VI молодежного форума "Наследие". Около 300 участников посетят объекты культурного наследия, погрузятся в специфику деятельности архитектурных бюро и реставрационных мастерских, обсудят со специалистами вопросы городского развития и интегрирования памятников в жизнь столицы", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, программа поможет студентам глубже погрузиться в особенности профессии, ближе познакомиться с ведущими экспертами и опытными преподавателями, тщательно подготовиться к защите проекта, над которым они работают в рамках форума. Лекции, встречи со специалистами и консультации по проектам ожидают участников на протяжении почти двух месяцев.

Уточняется, что программа начнется с лекционного дня, 21 октября в здании Московского городского университета управления правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова студентам расскажут обо всех аспектах сохранения наследия. Всего запланировано восемь лекций от преподавателей ведущих российских вузов и мастер-классы, которые состоятся очно в Москве. По желанию участники смогут посетить несколько выступлений на выбор, а также принять участие в экскурсиях по Пресненскому району, организуемых Архитектурным советом города Москвы, посетить Центр "Зотов", открывшийся в здании Хлебозавода № 5 - объекте культурного наследия.

В рамках образовательной программы запланированы и другие мероприятия. VI молодежный форум "Наследие" проходит с 15 сентября по 25 ноября 2023 года.