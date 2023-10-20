Сербия выдала РФ лжестоматолога, пытавшегося обмануть программу "Земский доктор"

Речь идет о Дмитрие Святковском

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Осужденный за подделку диплома врача-стоматолога и уехавший за границу россиянин Дмитрий Святковский экстрадирован из Сербии в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Сербия экстрадирован россиянин Дмитрий Святковский. В нашей стране он был осужден за подделку документов и приготовление к мошенничеству при получении выплат в крупном размере", - сообщила Волк.

По версии следствия, в 2017 году Святковский по объявлению в интернете купил поддельный диплом вуза по квалификации "врач-стоматолог". Он попытался трудоустроиться с фальсифицированным документом в одно из районных медучреждений Вологодской области и получить при этом выплату в 1 млн рублей по программе "Земский доктор". Администрация больницы раскрыла преступный замысел, поэтому он не был доведен до конца.

В 2018 году Сямженский районный суд признал Святковского виновным и назначил ему один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Однако осужденный нарушил ограничения и скрылся за границей. Его объявили в международный розыск, условное наказание заменили на реальное лишение свободы. В октябре 2022 года Святковского задержали в Сербии и 20 октября передали российским правоохранителям в аэропорту Белграда.