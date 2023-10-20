20 октября, 15:06

Интервалы движения поездов на МЦК против часовой стрелки восстановлены

На данный момент интервал составляет четыре минуты

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) против часовой стрелки восстановлены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

"Интервал в норме, на данный момент составляет четыре минуты", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам было приостановлено движение поездов МЦК против часовой стрелки между станциями Деловой центр и Лужники. Затем движение поездов между этими станциями осуществлялось со снижением скорости - в пути задерживались поезда, следующие против часовой стрелки. В 13:31 движение поездов на участке МЦК Деловой центр - Лужники было возобновлено в штатном режиме, при этом принимались меры для стабилизации дневного интервала. 

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