Решения по программе "Земский учитель" в Сарове и Снежинске примут до 15 декабря

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство должно принять решения по реализации программы "Земский учитель" на территориях закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Сарова и Снежинска до середины декабря 2023 года. Это следует из утвержденного президентом РФ перечня поручений по итогам встречи с молодыми учеными-ядерщиками.

"Принять решения, обеспечивающие реализацию программы "Земский учитель" на территориях закрытых административно-территориальных образований - города Сарова Нижегородской области и города Снежинска Челябинской области", - говорится в документе.

Отмечается, что срок выполнения - 15 декабря 2023 года.

8 сентября на встрече с президентом в Сарове старший научный сотрудник Института ядерной радиационной физики Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома Анна Калинина обратила внимание на проблему дефицита учителей. Она попросила расширить программу "Земский учитель" и на ЗАТО. Владимир Путин отметил, что для Сарова можно сделать исключение, имея в виду его особую значимость.