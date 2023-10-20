В Петербурге представили проекты вестибюлей "Балтийская" и "Василеостровская"

Их пропускная способность составит 11,8 тыс. и 11 тыс. человек в час соответственно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Проекты планировки новых вестибюлей станций метрополитена "Балтийская" и "Василеостровская" подготовили в Петербурге. Соответствующие документы опубликованы на сайте Смольного.

"Второй выход с "Василеостровской" будет расположен на 11-й линии Васильевского острова, пропускная способность составит 11 тыс. человек в час. На территории проектирования расположен ряд объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия не попадают в границы зоны размещения объектов капитального строительства, входящих в состав объекта, однако часть из них расположена в зоне размещения подземных сооружений метрополитена", - говорится в документации.

В проекте также говорится, что вестибюль будет отделан штукатуркой и кирпичом, кровлю покроют металлом. Второй выход со станции метрополитена "Балтийская" разместится на набережной Обводного канала между "Варшавским экспрессом" и гипермаркетом "Лента". Его пропускная способность составит 11,8 тыс. человек в час.

Ранее был утвержден проект нового Генплана Петербурга, предусматривающий 120 станций метрополитена и столько же вестибюлей. Запланированные станции и те, что подлежат реконструкции, включены в первую очередь генплана, сроки реализации - до 2030 и 2040 годов.