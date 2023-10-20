Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с гибелью сына

Слова соболезнования прислали из-за рубежа многие другие известные кинодеятели, в том числе и кинорежиссер-документалист Джим Браун

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центра Стаса Намина.

"Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда", - говорится в сообщении. Отмечается, что слова соболезнования прислали из-за рубежа многие другие известные кинодеятели, в том числе и кинорежиссер-документалист Джим Браун.

В пресс-службе пояснили, что Артем Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом. Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, проходил практику в компании "Требеко" у Де Ниро.

Утром 19 октября в подмосковной деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан сын бывшей жены Намина Роман Новиков, ему официально предъявлено обвинение. Новиков признался в совершенном преступлении.

В пресс-службе Центра Стаса Намина ТАСС сообщили, что Новиков "был судим, склонен к азартным играм и употреблению наркотиков". Кроме того, он не был усыновлен музыкантом, а его фамилию взял самовольно.