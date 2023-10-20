В Кузбассе, Новосибирской области и Алтайском крае создадут климатический хаб

С его помощью планируют изучать климат трех регионов

КЕМЕРОВО, 20 октября. /ТАСС/. Ученые из Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей создадут Сибирский климатический хаб для совместного изучения климата трех регионов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

"В планах создание Сибирского климатического хаба. Это научно-исследовательский проект для трех регионов - Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края. Предстоит сформировать команду исследователей для изучения климатических вопросов трех регионов", - говорится в сообщении.

Запуск проекта обсуждался в пятницу в Кузбассе на встрече представителей правительства Кузбасса с приехавшей в регион делегацией Новосибирской области, которую возглавила заместитель губернатора Ирина Мануйлова, сообщает пресс-служба.

Участники встречи обсудили реализацию совместных проектов Научно-образовательного центра "Кузбасс" и Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СибБиоНОЦ). Кроме того, поднимались вопросы совместного научного и технологического развития двух регионов, а также участие в международном форуме "Технопром-2024" летом будущего года.

"Для нас очень важно развивать межрегиональные связи, и, конечно, мы активно сотрудничаем с соседней Новосибирской областью. Наша общая задача - совместными усилиями развивать научный и технологический суверенитет, прорабатывать вопросы дальнейшего взаимодействие в рамках импортозамещения в различных сферах деятельности", - заявил на встрече губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба.