Музеи, рынки и дворцы Петербурга могут войти в турмаршрут "Великий чайный путь"

В рамках маршрута планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Музеи и здания Санкт-Петербурга, а также часть городских рынков предполагается включить в межгосударственный туристический маршрут "Великий чайный путь". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Россия, Китай и Монголия 10 октября заключили соглашение о развитии межгосударственного туристического маршрута "Великий чайный путь", его география повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург.

"В маршрут предполагается включить петербургские музеи и иные достопримечательности, исторически связанные с торговыми путями, по которым чай доставлялся в Санкт-Петербург из далекой восточной страны, а также русскими традициями употребления этого напитка и даже столкновением позиций различных общественных групп по "чайному вопросу", - рассказали в комитете.

Так, в числе таких объектов - Сенная площадь, где в свое время находился крупнейший чайный рынок; дома, связанные с семьей Боткиных, богатых торговцев чаем, потомки которых стали известными врачами; Кунсткамера, где широко представлены чайная культура разных народов; Дом Котомина на Невском проспекте, 18, где в первой половине XIX века располагалась знаменитая кондитерская, которую посещали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Чернышевский, и ряд других достопримечательных мест.

Как ранее сообщали в пресс-службе Минэкономразвития РФ, эксперты министерства проанализируют все предложения от регионов, на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов по созданию и продвижению маршрута. В рамках маршрута планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма.