Росстат сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в 2045 году вырастет до 79,8 года

По данным прогноза, в 2045 году ожидаемая продолжительность жизни у женщин в стране составит 83,24 года, а у мужчин - 75,89 года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ожидаемая продолжительность жизни в России увеличится до 79,8 года в 2045 году, тогда как в 2023 году она составит 73,1 года. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, рассчитанном с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре - ноябре 2021 года.

Демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России.

"Ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года (ранее опубликованное значение 2022 года - 72,73 года). В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года", - говорится в прогнозе.

Отмечается, что в 2045 году ожидаемая продолжительность жизни у женщин в России составит 83,24 года, а у мужчин - 75,89 года.