Росстат сообщил, что доля населения трудоспособного возраста вырастет до 57,5% в 2045 году

По данным прогноза, максимальной она будет в 2034 и 2035 годах

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доля населения России трудоспособного возраста увеличится с 57% в 2023 году до 57,5% в 2045 году, максимальной она будет в 2034 и 2035 годах (61,8%). Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, рассчитанном с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре - ноябре 2021 года.

Демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России.

"Доля населения трудоспособного возраста вырастет с 57,0% в 2023 году до 57,5% в 2045 году. Максимальной доля населения трудоспособного возраста в общей численности страны будет в 2034 и 2035 годах, когда она составит 61,8%", - говорится в прогнозе.

Согласно данным с сайта Росстата, доля населения моложе трудоспособного возраста снизится с 18,5% в 2023 году до 15,6% в 2045 году, речь идет о детях и подростках до 15 лет. При этом доля населения старше трудоспособного возраста вырастет с 24,5% в 2023 году до 26,9% в 2045 году.