Росстат заявил, что естественная ежегодная убыль населения снизится в 1,5 раза к 2045 году

По данным прогноза, на всем временном интервале прогноза доля женского населения страны будет выше, чем мужского

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Естественная ежегодная убыль населения благодаря увеличению рождаемости сократится почти в полтора раза к 2045 году - до 402 тыс. человек. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, рассчитанном с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре - ноябре 2021 года.

Демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России.

"Естественная ежегодная убыль населения снизится почти в полтора раза - с 600,7 тыс. человек в 2023 году до 402,4 тыс. человек в 2045 году - за счет увеличения рождаемости с 1,245 млн младенцев в 2023 году до 1,426 млн младенцев в 2045 году", - говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Росстата.

Уточняется, что на 1 января 2023 года в России проживали 146,45 млн человек, а к 1 января 2046 года население страны составит 138,77 млн человек.

"Миграционный прирост будет снижаться с 233 тыс. человек в 2023 году до 221,8 тыс. человек в 2045 году. Общая ежегодная убыль населения сократится более, чем в два раза, - с 367,7 тыс. человек в 2023 году до 180,6 тыс. человек в 2045 году", - указано в прогнозе.

Согласно данным Росстата, на всем временном интервале прогноза доля женского населения страны будет выше, чем мужского. Однако преобладание женщин над мужчинами будет постепенно снижаться. Так, на 1 января 2023 года на 1 тыс. мужчин приходится 1 151 женщина (68,1 млн мужчин и 78,35 млн женщин), а в 2045 году на 1 тыс. мужчин будет приходиться 1 138 женщин (64,91 млн мужчин и 73,86 млн женщин).