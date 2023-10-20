Росстат заявил, что рождаемость будет снижаться до 2027 года

Согласно данным прогноза, рождаемость начнет расти с 2028 года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Рождаемость в России с 2023 по 2027 годы будет снижаться и с 2028 года начнет расти, число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, рассчитанном с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре - ноябре 2021 года.

Демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России.

"Рождаемость будет снижаться с 2023 по 2027 годы (в 2023 году родится 1 млн 244,5 тыс. младенцев, а в 2027 - году лишь 1 млн 140,4 тыс. младенцев) и начнет расти с 2028 года. В 2045 году прогнозируется рождаемость в размере 1 млн 426,2 млн младенцев. Таким образом, число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году", - говорится на сайте Росстата.

Согласно данным прогноза, с 2023 года суммарный коэффициент рождаемости вырастет на 0,292 и составит в 2045 году 1,663 (число детей в расчете на одну женщину).