В Свердловской области в 2024 году пройдет международный строительный чемпионат

Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей"

ТАСС, 20 октября. Свердловская область в 2024 году примет у себя Международный строительный чемпионат, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на церемонии закрытия чемпионата в Санкт-Петербурге передал флаг соревнований исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Алексею Шмыкову. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Свердловская область получила право провести Международный строительный чемпионат в 2024 году. Флаг соревнований передал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и. о. губернатора Свердловской области Алексею Шмыкову на церемонии закрытия Международного строительного чемпионата - 2023 в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Шмыков отметил, что в этом году Свердловская область уже зарекомендовала себя в проведении крупных мероприятий, в 2023 году в регионе прошли форумы "Иннопром" и "100+", Международный фестиваль университетского спорта, а также празднование 300-летия Екатеринбурга. Он добавил, что все мероприятия прошли на высоком уровне, поэтому Свердловская область с ее историей строительного комплекса и сильными традициями, готова провести у себя чемпионат.

Международный строительный чемпионат прошел в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга. Деловая программа чемпионата включила порядка 70 мероприятий, в которых приняли участие представители более 30 стран.