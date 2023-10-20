В России создадут цифровые сервисы для педагогов

В Минпросвещения отметили, что с помощью сервисов учителя и воспитатели детских садов смогут подбирать контент в соответствии с рабочей программой, обмениваться оперативными запросами и информацией с родителями

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ создаст цифровые сервисы с доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту для школ, колледжей и детских садов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Правительством РФ актуализировано стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, касающееся сферы деятельности Минпросвещения России. В рамках его реализации будут созданы сервисы, которые откроют доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту школам и колледжам, а также детским садам и учреждениям дополнительного образования. Такие сервисы помогут планировать траектории обучения и развития ребенка", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что с помощью сервисов учителя и воспитатели детских садов смогут подбирать контент в соответствии с рабочей программой, обмениваться оперативными запросами и информацией с родителями, а педагоги дополнительного образования смогут разнообразить форматы проведения занятий в кружках и секциях, для них будут доступны верифицированные материалы.

"Ключевая задача стратегического направления - усиление традиционных форм образования, создание качественного, безопасного образовательного пространства с учетом предоставления равного доступа к верифицированному электронному образовательному контенту и образовательным сервисам на всей территории России для всех категорий участников образовательного процесса, в том числе для детей-инвалидов и детей, проживающих в труднодоступных и удаленных местностях", - добавили в ведомстве.