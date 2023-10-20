В Василеостровском районе Петербурга на 30 улицах запретят остановку транспорта

Ограничения введены в рамках подготовки к введению зоны платной парковки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Частичный или полный запрет остановки транспортных средств введут на 30 улицах в Василеостровском районе Петербурга с 23 октября в рамках подготовки к введению зоны платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В рамках подготовки к введению зоны платной парковки в Василеостровском районе на ряде улиц района корректируется схема организации дорожного движения. <...> Так, с 23 октября на 30 улицах вводится частичный или полный запрет остановки транспортных средств. Запрет вводится путем установки дорожных знаков 3.27-3.30 "Стоянка/остановка запрещена". Знаки уже установлены, вступят в силу с 00:00 23 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что новая схема организации дорожного движения в Василеостровском районе вводится поэтапно. Ранее аналогичные знаки были установлены еще на ряде улиц. Они вступили в действие с 15 сентября и 6 октября.

"Ведутся работы по мощению в гранит улиц: Менделеевская линия, Таможенный пер., Биржевой проезд, Тифлисский пер., Тифлисская ул., пл. Академика Сахарова. По завершении работ на этих улицах в рамках обустройства зоны платной парковки будут также установлены знаки и нанесена разметка", - также говорится в сообщении.

В рамках ввода зоны платной парковки в Василеостровском районе к 1 ноября текущего года на 118 улицах (вплоть до Наличной ул.) будет нанесено 5 684 кв. м дорожной разметки белого и синего цвета, установлено 3 805 дорожных знаков, порядка 1 000 информационных табличек и 80 паркоматов. Будет организовано порядка 10 тыс. машино-мест, 10% из которых - для инвалидов и перевозящих их лиц. После Наличной улицы платной парковки не будет.