"Врачи без границ": из-за нехватки медикаментов не все раненые в Газе получат лечение

Исполнительный директор американского отделения организации Аврил Бенуа отметила, что связь с командой, которая работает в больнице Аль-Шифа в Газе, часто теряется из-за перебоев в электроснабжении

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Из-за нехватки в секторе Газа медикаментов, включая препараты для анестезии, врачи могут столкнуться с необходимостью делать выбор между пациентами при проведении операций. Об этом телеканалу CNN сообщила исполнительный директор американского отделения международной гуманитарной организации "Врачи без границ" Аврил Бенуа.

"Существует реальная нехватка анестетиков. Хирургические команды будут вынуждены экономить. Им придется выбирать, кому давать [препарат], а кому нет, кому будет проведена операция, необходимая для спасения жизни, а кому - нет", - сказала она.

Бенуа добавила, что связь с командой "Врачей без границ", которая работает в больнице Аль-Шифа в Газе, часто теряется из-за перебоев в электроснабжении, невозможности заряжать телефоны и проблем с мобильной связью. Из-за этого организация не всегда получает актуальную информацию "в режиме реального времени". "Но что мы точно знаем, <...> так это что запасы топлива достигают критически низких уровней", - отметила она.

"Это вопрос жизни и смерти. Необходимо, чтобы гуманитарная помощь поступила", - убеждена исполнительный директор организации.

20 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл к КПП "Рафах" на севере Синайского полуострова. Он намерен лично контролировать транспортировку гуманитарной помощи через наземный переход из Египта в Газу. Сообщалось, что первые 20 грузовиков проедут в сектор через "Рафах" уже 20 октября. Как указали в администрации КПП с палестинской стороны, ремонт дороги у перехода может затянуться, поэтому проезд первых машин в Газу может быть отложен. Как сообщил телеканалу Al Hadath представитель ООН, ожидается, что "первая партия гуманитарной помощи населению палестинского сектора Газа будет доставлена в течение ближайших двух дней".