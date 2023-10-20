В Бангладеш число жертв лихорадки денге за 2023 год превысило 1,2 тыс.

Оно составило 1 226

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Число смертельных исходов заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 1 226. Это следует из данных Главного управления службы здравоохранения страны.

За последние сутки умерли 12 человек, в результате чего общее число жертв достигло 1 226. Таким образом, динамика летальных исходов в октябре сохраняется стабильной, за первую и вторую декаду умерли чуть более 100 человек.

В первые 20 дней октября в стране было выявлено почти 48 тыс. новых случаев заболевания. Рекордным месяцем по интенсивности заболеваемости был сентябрь, когда зарегистрировали почти 80 тыс. заразившихся. Суммарное число выявленных случаев лихорадки с января превысило 251 тыс.

Показатели заболеваемости и смертности в результате денге в 2023 году обновили исторические рекорды для Бангладеш. Ранее максимальный уровень заболеваемости в 101 тыс. подтвержденных случаев был зафиксирован в 2019 году, но он был преодолен 20 августа. Предыдущий максимальный показатель летальных исходов был в 2022 году: тогда умер 281 человек. В ходе текущей вспышки число погибших уже в начале августа превысило 300.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сентябре объявила, что вспышка лихорадки денге в Бангладеш стала самой серьезной за всю историю наблюдений.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.