Иранская делегация посетила площадь трех вокзалов в Москве

Делегация отметила высокий уровень развития транспортной системы в городе

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Делегация из Ирана посетила крупнейший московский транспортный узел - Площадь трех вокзалов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня делегация из Ирана во главе с губернатором провинции Тегеран Алирезой Фахари посетила крупнейший узел в Москве - Площадь трех вокзалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация осмотрела столичный городской вокзал D2 и D4, а также станцию "Комсомольская" кольцевой линии метро.

"Мы рассказали коллегам про то, как на крупнейшем московском городском вокзале интегрированы потоки поездов дальнего следования со всех уголков страны, а также двух диаметров, двух станций метро, наземного и личного транспорта", - подчеркивается в публикации.

Иранская делегация отметила высокий уровень развития транспортной системы в крупном мегаполисе. "Еще делегация оценила красоту нашего транспорта: исторический облик площади трех вокзалов и архитектуру "Комсомольской", - отмечается в сообщении.