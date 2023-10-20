В Дагестане за сутки собрали 20 млн рублей для жителей Палестины

В настоящее время фонд "Инсан" прорабатывает варианты доставки помощи

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Дагестанский фонд "Инсан" за сутки собрал 20 млн рублей для помощи пострадавшим в конфликте с Израилем жителям Палестины. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"20 млн рублей за сутки для палестинцев. Мы рады объявить о том, что сбор для Палестины закрыт. Для всех нас важно, чтобы помощь дошла до населения сектора Газа в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время фонд прорабатывает варианты доставки помощи. "Ситуация в Палестине меняется ежечасно", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.