Во Франции задержали 16-летнего подростка за подготовку теракта

По версии следствия, подозреваемый планировал нападение на тех, кто, по его мнению, совершил богохульство

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали 16-летнего выходца из Чечни, который, по их данным, готовил террористическое нападение. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Подростка задержали в его доме в департаменте Сена и Марна через четыре дня после того, как произошло убийство учителя литературы в школе в Аррасе Мохаммедом Могушковым. По версии следствия, подозреваемый планировал нападение на тех, кто, по его мнению, совершил богохульство. Он обсуждал преступные планы с неким Роменом Т., который на данный момент находится в тюрьме и состоит на учете DGSI как "крайне радикальный и очень опасный" человек. 11 июля он был помещен под стражу по обвинению в "участии в преступном террористическом сообществе". Преступник вел переписку с целым рядом известных спецслужбам исламистов. Также известно, что на него поступали жалобы в связи с угрозами, которые он адресовал учителям школы, в которой учился.

Подросток, задержанный в Сене и Марне, также общался с ним через соцсети. Его выследили, проверив данные на телефоне Ромена Т. Изучив их переписку, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) потребовала заключить 16-летнего подозреваемого под стражу. Газета отмечает, что пока у следствия нет четких доказательств их приверженности крупным террористическим организациям.

14 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил журналистам, что около 60 граждан России фигурируют в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. По его словам, 20 из них подлежат депортации, "если будет получено согласие российских властей". В связи с этим он заявил о намерении подать соответствующий список властям, чтобы возобновить контакты по вопросу их возможной высылки.

В посольстве России в Париже в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать планы французских властей заявили, что власти Франции уже давно свернули сотрудничество с РФ в правоохранительной сфере на межгосударственном уровне и в течение уже длительного времени часто даже не отвечают на запросы российской стороны.