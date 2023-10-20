РГПУ им. Герцена реорганизует два своих филиала в Ленобласти

Сейчас в двух филиалах обучается очно около 200 студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. Герцена) реорганизует два своих филиала, которые находятся в Выборге и Волхове Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Выборгский и Волховский филиалы были открыты 25 лет назад. Задачи, которые стояли тогда перед этими удаленными подразделениями, выполнены. И сегодня филиалы на этой уже устаревшей базе не могут в полной мере решать задачи, которые определяются необходимостью повышения качества образовательного процесса. В связи с этим ученым советом было рассмотрено предложение о возможной реорганизации этих подразделений без указания точной даты с постепенным выводом их из учебного процесса и преобразованием в представительства Герценовского университета в городе Выборге и городе Волхове. Одновременно с реорганизацией учебный процесс будет постепенно переводиться в главный кампус", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в двух филиалах обучается очно около 200 студентов. С переводом в главный кампус университета в Петербурге у них появится возможность обучаться на таких инновационных площадках, как "Технопарк" и "Кванториум", в современных аудиториях.

По данным пресс-службы, учебный процесс в филиалах прерываться не будет, он будет продолжаться до тех пор, пока все студенты не определятся со своим дальнейшим обучением. Для тех, кто переведется в Петербург, сохранятся бюджетные места, а для студентов, обучающихся на платной основе, стоимость не изменится. Всем будут предоставлены места в общежитии.

"Те, кто примет решение все же остаться, тоже смогут продолжить свое обучение. На этом этапе университет организует специально для них смешанный формат. <...> Сотрудникам в соответствии с трудовым законодательством будет предложена работа во вновь создаваемых представительствах: в ЛГУ им. А. С. Пушкина, а также в образовательных организациях Выборга и Волхова", - рассказали в пресс-службе.

Поддержка Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, студентов и преподавателей реорганизуемых филиалов готов принять Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина. По словам ректора вуза Григория Дваса, социальные гарантии студентов после перевода сохранятся: стипендия, льгота на проезд, отсрочка от службы в армии и другие. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, будут переведены на бюджетные места, а для студентов-платников стоимость обучения не увеличится.

"Мы готовы предложить перевод в наши филиалы. Но здесь необходимо сразу оговориться: в каждом конкретном случае вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Некоторым студентам придется в течение семестра закрыть так называемую академическую разницу", - привели слова ректора в пресс-службе.

Уточняется, что университет им. Пушкина примет на работу преподавателей, исходя из образовательных нормативов, согласно которым в среднем на одного преподавателя должно быть 10 студентов, то есть пропорционально числу студентов, которые переведутся в областной университет.