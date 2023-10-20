Калининградский суд 24 октября продолжит слушания о геноциде в регионе в годы войны

Восточная Пруссия в годы Великой Отечественной войны была центром работорговли и использования принудительного труда

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Калининградский областной суд 24 октября продолжит рассмотрение иска прокуратуры о признании преступлениями против человечности и геноцидом народа СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области. В заседании, которое начались 20 октября, объявлен перерыв.

"В судебном заседании объявлен перерыв до 11:30 24 октября", - сообщили в областном суде.

Заместитель прокурора Калининградской области Евгений Процевский привел данные об издевательствах фашистов над узниками - пытках, голоде, заражении опасными болезнями, убийствах, о производстве мыла из трупов погибших, об опытах, производившихся над детьми, об использовании подросткового труда. Приведен факт расстрела в конце января и начале февраля 1945 года более 5 000 узников близ города Пальмникен (ныне поселок Янтарный), их тела были опущены под лед Балтийского моря.

Показания свидетелей

Заслушаны свидетельские показания Платоновой Любови Ивановны Платоновой, которая рассказывала о том, что ее мать была угнана в концлагерь на территории Восточной Пруссии из города Брянска. Со слов матери ей известно, что в лагере производились опыты над детьми, их облучали рентгеном.

Восточная Пруссия в годы Великой Отечественной войны была центром работорговли и использования принудительного труда. Советских граждан выставляли на продажу на так называемых биржах, крупнейшая из которых располагалась в Кенигсберге.

В судебном заседании была предоставлена видеозапись опроса Анны Александровны Купцовой, 1935 года рождения, который был проведен в 2020 году. Она рассказывала, что в 1944 году ее семья (она, мать, брат и сестра) была заключена в концлагерь в Восточной Пруссии, откуда их вывезли на продажу в город Тильзит (ныне - Советск). Их семью купил немец, который проживал в деревне Демен. Семья питалась хлебом - 1 кг на всю семью, и очистками, которые приносила мать, работавшая разнорабочей в свинарнике, приходилось есть траву из канавы. Немец, у которого они жили и работали, избивал мать потерпевшей так, что та не могла встать. Семья Купцовой была освобождена советскими войсками в 1945 году.

Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан - семнадцатый в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Московской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Санкт-Петербурге.