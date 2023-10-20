В Петербурге закроют въезд на ЗСД с Благодатной улицы в ночь на 22 октября

Информация об ограничениях движения будет доводиться с помощью установки специальных знаков и информационных щитов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Въезд на ЗСД с Благодатной улицы в Петербурге закроют в ночь с 21 на 22 октября в связи с работами по строительству Витебской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (концессионер и оператор Западного скоростного диаметра).

"В связи с производством работ по строительству Витебской развязки с 23:00 21.10.2023 г. до 06:00 22.10.2023 въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД Юг будет закрыт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что информация об ограничениях движения будет доводиться с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, а также выводиться на табло. Места работ будут обозначены специальными сигнальными средствами.

Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ.

В ООО "Магистраль Северной столицы" также напомнили, что 21 октября, с 00:00 до 05:00 проезд по ЗCД от набережной Макарова до набережной реки Екатерингофки будет закрыт в связи со строительством Шкиперской развязки.