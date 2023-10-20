Петербург до конца февраля 2024 года закупит еще 348 новых автобусов

Обязательные требования для техники: низкий пол, доступность для маломобильных граждан и соответствие современным требованиям комфорта и безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Подвижной состав ГУП "Пассажиравтотранс" пополнится еще 348 новыми автобусами отечественного производителя ЛиАЗ, поставки должны быть завершены до конца февраля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Подведомственный комитету по транспорту ГУП "Пассажиравтотранс" получит еще 348 новых автобусов производства Ликинского автомобильного завода (ЛиАЗ). Транспортные средства приобретаются с использованием программы финансового лизинга. Соответствующий договор предприятие заключило с АО "Государственная транспортная лизинговая компания". Срок поставки по контракту - до конца февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что будут приобретены автобусы большого класса - вместимостью до 100 пассажиров.

Обязательные требования для техники: низкий пол, доступность для маломобильных граждан и соответствие современным требованиям комфорта и безопасности поездок.

Ранее ГУП "Пассажиравтотранс" заключило контракты на поставку более 370 автобусов большого и особо большого класса. Таким образом, в текущем году предприятие уже закупило более 700 автобусов.