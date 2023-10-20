Волгоградская область к 2025 году будет обеспечена материалом для лесовосстановления

Для решения этой задачи в течение полутора лет все временные питомники в регионе будут переведены в постоянные с увеличением их площади

ВОЛГОГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Потребность Волгоградской области в новом посадочном материале для восстановления лесов будет обеспечена на 100% к 2025 году. Об этом в ходе научно-практической конференции НИИ агроэкологии РАН в Волгограде сообщила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

"В Волгоградской области поэтапно решается задача по расширению лесных питомников. Сегодня уже действуют 14 постоянных и 8 временных питомников на площади 140 га. За последние пять лет площадь увеличилась втрое. Сети питомников и улучшение их материально-технической базы позволяют сегодня обеспечить потребность региона в новом посадочном материале на 80%. К концу следующего года этот показатель будет составлять 100%", - сказала она.

Писемская отметила, что для решения этой задачи в течение полутора лет все временные питомники в регионе будут переведены в постоянные с увеличением их площади.

Механизм компенсационного лесовосстановления подразумевает высадку зеленых насаждений взамен утраченных или пострадавших в ходе хозяйственной деятельности человека, что позволяет увеличивать площадь лесов и сохранять экологический баланс. Волгоградская область вошла в число пилотных регионов страны, где на постоянной основе выделяются масштабные зоны под подобные компенсационные высадки.

Конференция "Агролесомелиорация и защитное лесоразведение - история и перспективы развития" состоялась в Федеральном научном центре агроэкологии РАН в Волгограде. В ней приняли участие более 500 ученых, а также представителей научных и образовательных организаций из 30 регионов России, а также Китая, Монголии, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии. Эксперты обсудили проблемы изменения климата, лесовосстановления, плодородия земель и другие актуальные на сегодня темы.